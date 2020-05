Palmilha Dentada apresenta peça criada exclusivamente para o Zoom

Se já sente falta do burburinho que preenche o foyer do teatro e antecede a entrada na sala, mantenha o microfone e a câmara ligados antes e durante a exibição de Máscara Social, da Palmilha Dentada. Assim, não só terá a experiência de estar (quase) no meio da plateia, como permitirá à companhia portuense, que estreou a mais recente criação no Zoom a 22 de Maio, ver as suas reacções em tempo real e integrá-las na peça. Até 7 de Junho, é naquela plataforma que os actores sobem a palco, de quarta a domingo, às 21.46, numa encenação de Ricardo Alves.

Face à interrupção da temporada no Pérola Negra, o também director artístico da Palmilha Dentada conceptualizou, escreveu, encenou e ensaiou a peça – que tem interpretação de Romeu Bastos, João Costa e Tiago Araújo –, no Palmilha Cyber Arena™, o espaço de videochamada da companhia no Zoom. Depois, chamou amigos e família para testar o formato virtual e lançou o espectáculo online.

Máscara Social conta a história de um Ministro do Ambiente e de um super-herói que se chama Improvável e que, “por vicissitudes várias da vida, acabou como assessor do Ministro do Ambiente”. Improvável tem um “superpoder que é o Bom Senso” e é a ele que pode recorrer para enfrentar com as responsabilidades que o cargo implica.

Face à “crise económica que o país atravessa e porque o teatro é um bem de primeira necessidade”, a Palmilha Dentada estabeleceu sugestões de preços para os bilhetes (5€ para preço normal ou 10€ para preço de amigo, para quem puder pagar mais), mas os espectadores podem optar por outro valor que corresponda às suas possibilidades. Se não tiver, de todo, possibilidades para pagar bilhete, a Palmilha Dentada oferece-lho.

O preço de cada bilhete equivale a um dispositivo, podendo estar mais que uma pessoa a assistir. Para efectuar o pagamento, escolha a sessão a que pretende assistir e envie e-mail para palmilhadentada@gmail.com. De seguida, ser-lhe-á enviado o NIB para fazer transferência (5% do valor reverte a favor da Apuro – Associação Cultural e Filantrópica e destina-se a apoio social a Intermitentes do Espectáculo).

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ Até Junho, há teatro de marionetas para ver em casa

+ Companhia de Teatro de Braga leva clássicos gregos a casa

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story