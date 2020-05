'Paper Roll & Write' é o novo jogo de tabuleiro gratuito. Basta imprimir para jogar

Cansado de reunir a família sempre à volta dos mesmos jogos de tabuleiro? Há uma boa notícia: foi criado um novo jogo gratuito. Chama-se "Paper Roll & Write" e para jogar basta descarregar e imprimir.

André Santos, Orlando Sá e Pedro Kerouac são os três designers responsáveis pela invenção deste jogo, com ilustração de Carlos Meinedo. O ponto de partida foi "o caricato episódio onde muitas pessoas decidiram invadir as lojas e açambarcar o máximo de papel higiénico possível", descreve André.

O jogo foi desenvolvido ao longo de um mês, a partir de diferentes cidades do globo: Valongo, Braga e Bruxelas. Para André, um dos designers responsáveis pela iniciativa, "as redes sociais e plataformas como a Jamboard foram essenciais na partilha de ideias e soluções para os diferentes problemas que surgem durante o processo de criação de um jogo, bem como para a realização dos testes".

Para jogar, basta fazer o download das folhas de jogo, imprimi-las e ter à mão seis dados e uma caneta para cada jogador. As regras estão compiladas num documento, que também pode ser descarregado. Está com vontade de jogar? Leia as regras, convoque companhia e divirta-se.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Os melhores jogos de realidade virtual

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story