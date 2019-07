Park Festival: Hugo Sousa actua na primeira edição do evento do Parque Nascente

Se ainda não tem planos para o fim-de-semana de 13 e 14 de Julho, reserve algumas horas para passar pelo Parque Nascente, onde não vai faltar música, performances artísticas, sessões de stand-up e sunset parties, tudo a propósito da primeira edição do Park Festival. O evento é de entrada gratuita e acontece no parque exterior do centro comercial. Nos dois dias, a animação começa às 14.00 e estende-se até às 22.00.

A actuação do humorista Hugo Sousa (dia 14, às 18.00), a sunset party com o DJ João Castro & o MC Taku (dias 13 e 14, às 14.00), e a push pop party com música, roupa e brindes dos anos 90 (dia 14, às 19.00) estão entre os destaques da iniciativa. Pode consultar a programação completa abaixo.

Programação

Dia 13

14.00 -18.00

Sunset Party com o DJ João Castro & o MC Taku

18.00 -19.00

A Pipoca mais Doce

19.00 - 22.00

Silent Party - um headphones, duas sintonias, dois estilos musicais

Dia 14

14.00 -18.00

Sunset Party com o DJ João Castro & o MC Taku

Atuações Funk You Band

18.00 -19.00

Hugo Sousa

19.00 - 22.00

Push Pop Party - música, roupa e brindes dos anos 90

