Parque da Cidade de Esposende vai ter 30 hectares

O parque vai ter ligação aos percursos das ecovias e uma ponte pedonal e ciclável, que vai unir as duas margens do estuário do rio Cávado.

O Parque da Cidade de Esposende vai nascer da requalificação da parte sul da zona ribeirinha, que permitirá dotar a frente do rio de "uma imagem urbanisticamente mais harmoniosa e integrada", refere o comunicado do município. Até ao final deste mês de Fevereiro, o projecto encontra-se em consulta pública.

No total, serão cerca de 30 hectares de terreno, que incluem o alargamento para a margem sul, contemplando a construção de uma ponte pedonal e ciclável sobre o rio Cávado e a requalificação de quase todas as vias envolventes. Serão removidas as espécies infestantes e de risco ecológico e serão plantadas espécies autóctones, adaptadas à acção dos ventos marítimos e às zonas de encharcamento, como freixos, ulmeiros, choupos, amieiros e salgueiros.

O Parque da Cidade será constituído por percursos pedonais e cicláveis, em articulação com as ecovias do Litoral Norte e do Cávado. Terá espaços para eventos ao ar livre relacionados com o rio e a prática de desporto informal, postos de interpretação ambiental e pontos de observação de avifauna, cafetaria, parque de merendas, parque infantil, sanitários públicos e mobiliário urbano.

© Câmara Municipal de Esposende O projecto prevê a construção de um observatório de avifauna

O município apela à participação dos cidadãos para consultar a proposta agora apresentada, fazendo chegar contributos que permitam melhorar o projecto. Uma vez finalizado o processo, o projecto será apresentado à Câmara Municipal, dando lugar à negociação/aquisição dos terrenos para que avance a primeira fase das obras.

O Parque da Cidade é um anseio antigo de Esposende, mas só em 2013 foi apresentado um estudo, resultante do Concurso Internacional de Ideias lançado para este mesmo local. Em 2016 arrancou a elaboração do projecto, num percurso que esbarrou em dificuldades junto das entidades licenciadoras. Só no final de 2020 foram reunidos todos os pareceres favoráveis para prosseguir com o projecto de execução.

