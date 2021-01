Parque da Cidade do Porto vai ser aumentado

O maior parque urbano do país vai ficar ainda maior em 2021. Este será o ano da reconfiguração e expansão do Parque da Cidade do Porto.

Em Novembro de 2020, a Câmara do Porto já anunciara para este ano o arranque das obras de conclusão da terceira e última fase do Parque da Cidade, integrada no plano estratégico de reabilitação e expansão de seis áreas verdes do Porto. Nesta quarta-feira, foi lançado um concurso público para mais um avanço na obra de expansão e requalificação do Parque da Cidade.

Segundo o portal municipal, será iniciada a reparação das margens do lago mais a sul e a criação de uma zona de estadia de um dos seus anfiteatros naturais. O valor base da empreitada é de cerca de 200 mil euros e a entrega de propostas decorre até às 17.00 do 15.º dia a contar da data de envio deste procedimento concursal. Após apurado o vencedor do concurso, o prazo de execução da obra é de 180 dias.

No global, o investimento municipal nesta expansão do Parque da Cidade deverá ascender aos 2,8 milhões de euros. O remate a poente do parque já tem obra adjudicada, onde estará subjacente o crescimento do espaço verde – uma parte do Queimódromo será desactivada para permitir a sua expansão, renaturalizando parte dessa zona alcatroada. Será também ultimada a modelação e composição paisagística do parque em toda a unidade da frente poente.

Recentemente, o Município do Porto viu renovado o registo EMAS (Eco Management and Audit Scheme), Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria, atribuído pela Comissão Europeia, que reconhece que o Parque da Cidade tem "uma gestão ambiental de excelência".

