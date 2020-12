Porto vai ampliar espaços desportivos com seis novos projectos

O Município do Porto tem seis projectos na forja para aumentar os espaços desportivos da cidade: a ampliação do Parque Desportivo de Ramalde/INATEL e do recinto do Skate Park, a construção de dois novos campos (Outeiro e Justino Teixeira) e de um edifício de apoio à área desportiva (Parque da Cidade), e a instalação de equipamentos em espaços verdes.

O investimento global estimado deverá ascender aos 10,5 milhões de euros, mas a autarquia ainda tem projectos em fase de desenvolvimento que poderão implicar uma posterior alteração de custos, refere o site do município. Após a requalificação do antigo parque do INATEL, inaugurado na Primavera de 2017, avança agora a segunda fase do projecto, com a expansão do complexo para os terrenos adjacentes. A empreitada deverá iniciar no segundo semestre de 2021. Neste parque vai também avançar, em paralelo, o alargamento do Skate Park, cuja obra deverá ficar concluída até ao final do Verão.

Relativamente a novas construções, há dois grandes projectos previstos: o Campo Municipal do Outeiro e o Campo Desportivo Municipal de Justino Teixeira, que deverão avançar no próximo ano. Em 2021 serão também construídos novos balneários que vão servir o requalificado campo de futebol do Parque da Cidade. O município prepara ainda a instalação de equipamentos desportivos em 18 espaços verdes da cidade. Os locais foram identificados com o apoio das várias juntas de freguesia e vão receber equipamentos de fitness e circuitos de manutenção.

