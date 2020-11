Parque de skate de Ramalde vai ser ampliado em 2021

O primeiro parque de skate oficial da cidade do Porto foi inaugurado há precisamente um ano. O projecto de ampliação prevê duplicar a área do recinto e alargar a oferta de obstáculos. Ficará concluído no Verão de 2021.

Inaugurado em Novembro de 2019, o Skate Park de Ramalde foi projectado pelo arquitecto e skater Francisco Lopez, em colaboração com vários skaters da cidade. Com uma área aproximada de 950 metros quadrados, o espaço foi pensado para principiantes e experientes desta modalidade e de outras modalidades sobre rodas – como a patinagem inline aggressive ou o BMX freestyle.

O parque será agora ampliado, com um projecto que permitirá duplicar a área do recinto e alargar a oferta de obstáculos. Serão também criadas zonas de estadia, com bancos e papeleiras, e ainda reforçada a iluminação pública no parque, anunciou o município. O projecto, que será também desenvolvido por Francisco Lopez, deverá ficar concluído no início do Verão do próximo ano, com um investimento de cerca de 150 mil euros.

Em 2021 arranca também a segunda fase de requalificação do Parque Desportivo de Ramalde / INATEL. Com um investimento de mais de dois milhões de euros, esta segunda fase prevê a construção de um novo campo de futebol e rugby, bem como a criação de uma zona de lançamentos e tiro com arco. Será ainda construído um edifício de apoio com balneários e áreas técnicas, além da remodelação dos balneários existentes.

O Skate Park de Ramalde disponibiliza aulas gratuitas para todos os que querem iniciar-se na prática da modalidade. Desde Dezembro do ano passado, beneficiaram destas aulas perto de 1400 crianças e jovens, na sua maioria entre os seis e os 16 anos.

+ Já abriu o primeiro skate parque do Porto

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal