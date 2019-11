Já abriu o primeiro skate parque do Porto

O primeiro skate parque do Porto já está a funcionar. Anunciado em Setembro, ocupa uma área de 959m2 do Parque Desportivo de Ramalde e resultou de um investimento de 150 mil euros. Durante a inauguração do equipamento, a autarquia anunciou uma nova fase de requalificação do complexo desportivo. Dois milhões de euros é o orçamento previsto para construir um novo campo de futebol e rugby, uma zona de lançamentos e tiro com arco e ainda um edifício de apoio com balneários.

"Este é um equipamento que a cidade reclamava há já vários anos. Está feito e bem feito, até porque foi projectado por um dos melhores especialistas nesta área", disse o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. A referência é ao arquitecto e skater Francisco Lopez, conhecido como "França", que assinou o projecto e contou com a colaboração de outros skaters da cidade.

O equipamento tem então duas plataformas com obstáculos (rampas, corrimões e muros) e uma zona central com estruturas características da modalidade, como quarter pipes, curbs ou manual pads, onde cabem 75 utilizadores em simultâneo. Além do skate, é possível praticar BMX e patins em linha.

