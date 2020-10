Porto vai instalar equipamentos desportivos em 18 espaços verdes

A Câmara do Porto vai dotar de equipamentos desportivos 18 espaços verdes da cidade. O objectivo é contribuir para a promoção de estilos de vida saudáveis, motivar para a prática regular de actividade física, potenciar o envelhecimento activo e mitigar os efeitos dos fenómenos de exclusão social, refere o portal municipal.

Os locais a intervencionar vão receber equipamentos fitness ou bio saudáveis e circuitos de manutenção. Os 18 espaços verdes contemplados serão o Castelo do Queijo, Jardim do Calém, Parque da Pasteleira, Palácio de Cristal, Jardim Machado de Assis (Foco), Praça dos Álamos, Jardim Sarah Afonso, Jardim de Ezequiel Campos, Jardim Paulo Vallada, Jardim do Conhecimento / Alameda Eça de Queirós, Jardim de Arca d'Água, Parque infantil da Areosa, Jardim de Belém, Parque de S. Roque, Praça da Corujeira, Avenida da Cidade de Xangai, Parque infantil de Cervantes e Parque do Covelo.

O concurso público desta empreitada, lançado pela Câmara do Porto, através da GO Porto, já está a decorrer. Com um preço-base de 646.000 euros, a obra tem um prazo de execução de 180 dias. O período para entrega de propostas estende-se até às 17.00 do dia 13 de Novembro.

