Parque de São Roque vai ser aumentado e reabilitado

No final do ano passado, a Câmara do Porto anunciou a estratégia municipal para o aumento das áreas verdes, com um investimento global que ultrapassa os dez milhões de euros. Entre outras intervenções, está previsto o crescimento do Parque de São Roque em mais de um hectare, para uma zona actualmente inacessível ao público. O concurso público para a entrega de propostas de beneficiação do parque já foi aberto. Trata-se da primeira fase do projecto de reabilitação e expansão do espaço, com um investimento a rondar os 825 mil euros.

©Marco Duarte

Com a expansão a iniciar "a curto prazo", o próximo passo será a melhoria do espaço existente, explica o site do município. Está prevista a reabilitação dos caminhos através da substituição dos pavimentos, o reforço da iluminação com novos equipamentos e colocação de lâmpadas LED, e a substituição e relocalização do mobiliário urbano. Serão ainda requalificadas as principais redes – abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, e distribuição de energia eléctrica – assim como a execução das infra-estruturas para a rede wireless.

A proposta a apresentar deverá contemplar, também, a construção de um espaço de garagem e armazém de apoio ao parque, bem como a reformulação do edifício dos balneários, que devem ser convertidos em novos balneários, espaço de refeição/copa e escritório. Junto à Casa São Roque (Palacete Ramos Pinto), está prevista a reformulação da área envolvente, através da reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais, do reforço da iluminação exterior e da reparação e substituição de pavimentos exteriores danificados.

A entrega de propostas para a empreitada deve ser realizada até às 23.59 do dia 20 de Abril, em formato electrónico, na plataforma acinGov, onde podem ser também consultadas as peças do concurso. O prazo de execução previsto da obra é de 365 dias.

