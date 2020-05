Parques de estacionamento reabrem na segunda-feira

A partir de segunda-feira, 11 de Maio, os parques de estacionamento municipais voltam a funcionar normalmente. A partir do dia 18, será reiniciada a operação de fiscalização do estacionamento pago à superfície.

Para "preparar o reinício das operações de gestão de estacionamento em segurança", como explica a autarquia no site de notícias municipal, foi definido um calendário para a entrada em vigor dos lugares pagos à superfície de acordo com as zonas.

Esta segunda-feira 11 voltam a funcionar todos os parques de estacionamento municipais como o da Trindade, da Alfândega, o Silo Auto, o do Palácio de Cristal e da Praça dos Poveiros. Na semana seguinte, dia 18, para estacionar na zona central da cidade (Zona I), volta a ser necessário colocar moeda no parquímetro. Neste dia deve reabrir também o Parque Duque de Loulé, que ainda está em obras.

A zona de estacionamento II volta a ter vigilância no que ao estacionamento pago diz respeito na segunda-feira 25 e as zonas III e IV no dia 1 de Junho. As três dizem respeito a áreas mais habitacionais e de serviços.

A par de reabrir estes parques e estacionamentos, a Câmara Municipal do Porto vai também implementar "gradualmente todos os planos de contingência entretanto definidos, nomeadamente no que respeita à desinfecção dos espaços e respectivos equipamentos, ao mesmo tempo que acompanha o regresso faseado da actividade económica em sintonia e conformidade com a estratégia de levantamento gradual das medidas de confinamento", explica a autarquia.

