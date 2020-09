Passadiço vai ligar a praia da Barra à praia da Costa Nova

As praias em Ílhavo, no distrito de Aveiro, vão ficar unidas por um passadiço de madeira.

Até ao final deste ano, as praias da Barra e da Costa Nova vão ficar ligadas por um passadiço de madeira, que vai recuperar algumas das estruturas já existentes e construir outras de raiz.

De acordo com o comunicado da Câmara de Ílhavo, o passadiço terá uma extensão aproximada de 1236 metros, com um investimento de cerca de 400 mil euros e um prazo de execução de quatro meses. A empreitada pretende recuperar e estabilizar o cordão dunar entre as praias da Barra e da Costa Nova, a sul do porto de Aveiro, com a colocação de paliçadas e a plantação de espécies autóctones, que contribuem para a fixação das areias na duna.

A recuperação e extensão dos passadiços sobrelevados vai facilitar a circulação de pessoas entre as duas praias, evitando o impacto sobre o sistema dunar. A intervenção é assegurada pelo Município de Ílhavo e pela Agência Portuguesa do Ambiente.

+ As melhores praias de Aveiro

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal