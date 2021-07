Passadiços do Côa começam a ser construídos este mês

Parque Arqueológico do Vale do Côa

O município de Foz Côa vai construir um passadiço para ligar o Museu do Côa à desactivada linha férrea entre o Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), com cerca de um quilómetro de extensão. A obra já está adjudicada e deverá começar este mês, com um investimento de cerca de 500 mil euros.

Em declarações ao jornal O Interior, o presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo Duarte, revelou que o objectivo é, por um lado, "potenciar o turismo" e permitir que os visitantes do Museu usufruam da paisagem, mas também permitir visitar um dos núcleos de gravuras rupestres na encosta sobranceira ao Côa e ao Douro, que não estão acessíveis neste momento.

O projecto é da responsabilidade do município, em colaboração com a Fundação Côa Parque, com apoios dos programas Valorizar e do PROVER do Vale do Côa. Numa segunda fase, está prevista a construção de um cais de embarque junto ao rio Douro, fazendo a ligação através dos passadiços.

