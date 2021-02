Vale do Côa vai ter rota literária inspirada em Saramago

O livro 'A Viagem do Elefante', de José Saramago, vai ser o ponto de partida para um roteiro turístico-literário pelos territórios do Côa.

No romance A Viagem do Elefante, José Saramago imagina o percurso seguido pelo paquiderme indiano Salomão desde Belém (Lisboa) até Viena (Áustria). A história contada pelo Nobel da Literatura em 2008 é uma metáfora da vida humana e um portal para descobrir os sabores, memórias, mitos, lendas e tradições das aldeias históricas de Portugal, dos caminhos portugueses para Santiago de Compostela e do património do interior do país.

Esta odisseia passa pela região do vale do Côa, por locais como Sortelha (Sabugal), Cidadelhe (Pinhel) e Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo). Em 2013, a associação Territórios do Côa, com sede em Almeida, no distrito da Guarda, lançou o guia Caminho de Salomão - Rota Portuguesa no Vale do Côa, que foi inspirado na obra de Saramago. Agora, a associação vai desenvolver um roteiro turístico-literário por estes territórios.

A rota será desenvolvida em dois anos e terá como parceiros os municípios do Fundão, Belmonte, Sabugal, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo. A associação Territórios do Côa conta ainda com o envolvimento da Direcção Regional de Cultura do Centro e da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior. O município de Lisboa e a Fundação José Saramago serão também parceiros consultores.

