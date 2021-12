Os Passadiços do Paiva voltam a conquistar a distinção de "Melhor Atracção de Turismo de Aventura do Mundo" na edição deste ano dos World Travel Awards.

Desde a sua inauguração, em 2015, os Passadiços do Paiva são uma das atracções turísticas mais procuradas em Portugal. Já tinham sido distinguidos com o prémio de "Melhor Atracção de Turismo de Aventura do Mundo" e este ano voltam a renovar o galardão pela quarta vez consecutiva, na 28.ª edição nos World Travel Awards, que são conhecidos como os "Óscares do Turismo".

A distinção vem juntar-se a duas outras recebidas este ano, que colocam esta infra-estrutura do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO como "Melhor Atracção de Turismo de Aventura da Europa" e "Melhor Projecto de Desenvolvimento Turístico da Europa". O prémio resulta de uma votação online aberta ao público e a profissionais de turismo e viagens, a nível global. Este ano, Portugal conquistou um total de 12 prémios – consulte aqui a lista completa de vencedores.

© DR Passadiços do Paiva, em Arouca

Na margem esquerda do rio Paiva, no concelho de Arouca, os Passadiços do Paiva percorrem oito quilómetros em ziguezague pelas montanhas e as águas bravas do rio. O percurso liga Areinho e Espiunca – pode arrancar em qualquer um destes pontos, mas o primeiro é considerado menos exigente, já que permite despachar logo as maiores subidas. O trilho é linear, mas, se não quiser fazer ida e volta, há serviço de transfer em táxi.

Junto aos Passadiços do Paiva vai encontrar a Ponte 516 Arouca, inaugurada em Maio deste ano. Esta ponte pedonal suspensa tem uma extensão de 516 metros, um vão com cerca de 480 metros e uma altura do rio de aproximadamente 175 metros. Liga as margens do rio Paiva nas imediações da Cascata das Aguieiras e da Garganta do Paiva, o que torna possível apreciar estes dois pontos e toda a paisagem envolvente a partir de uma cota superior – mas só para corajosos.

