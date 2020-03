Passes para famílias a 60€ ou 80€ ficam disponíveis a partir de 13 de Abril

A partir de 13 de Abril, as famílias do Grande Porto que queiram deslocar-se em transportes públicos têm duas novas modalidades mais acessíveis. O Andante Família Metropolitano custa 80€ e destina-se a agregados que viajem em toda a rede de transportes da Área Metropolitana do Porto. Já o Andante Família Municipal custa 60€ e é indicado para quem circular em apenas três zonas.

As novas assinaturas podem ser pedidas nas lojas Andante a partir de 13 de Abril e ficam válidas para circulação a partir do primeiro dia de Maio. Estas novas datas representam um atraso de dois meses relativamente à data avançada inicialmente.

Note-se que esta campanha é válida apenas para famílias onde já exista, pelo menos, um cartão Andante com uma assinatura associada. Esta é a última medida que faltava implementar depois da criação do passe único, aprovada em 2018, e que baixou o preço das assinaturas mensais para 30€ e 40€.

+ Há mais 61 mil pessoas a viajar nos transportes públicos do Porto desde Abril

+ Metro do Porto abre 2020 com novas composições e mais espaço

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.