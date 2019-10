Há mais 61 mil pessoas a viajar nos transportes públicos do Porto desde Abril

Desde Abril, mês que marcou a entrada em vigor do passe único, houve mais 61 mil pessoas a viajar de transportes públicos na Invicta, refere a autarquia. Só durante este mês de Outubro, até ao dia 17, foram carregadas 200 mil assinaturas mensais, o que corresponde a um aumento de 25% em relação ao período homólogo de 2018.

No que diz respeito aos dados globais, o arranque do Programa de Apoio à Redução Tarifária, que permitiu baixar as assinaturas para 30€ (dentro do município) e para 40€ (entre municípios) aumentou em 315 mil o número de assinaturas mensais do Andante em 2019. Assim, só este ano, a Área Metropolitana do Porto conta com mais 61 mil pessoas a circular, seja de autocarro, metro ou comboio.

No site de notícias da autarquia pode ler-se ainda que para este fenómeno "contribuíram também os passes gratuitos para crianças e jovens estudantes do Porto Sub-13 e 14-15".

