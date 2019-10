Forbes inclui Porto na lista das 20 cidades a visitar em 2020

O Porto é uma das cidades mais bonitas desta vida e não somos os únicos a achar isso. A Invicta apareceu, recentemente, em sétimo lugar na lista dos 20 melhores destinos para 2020 da revista norte-americana Forbes. Razões? Tem "boa comida, vinho, vistas, o clima perfeito e preços razoáveis". Além disso, também referem que é um bom destino para casais e tem azulejos bonitos para descobrir por toda a cidade.

A lista é encabeçada por Amangiri, nos Estados Unidos, um resort de luxo no meio do deserto. Uma noite por estas bandas pode ultrapassar os 3000 euros. Segue-se Palermo (Itália), Cidade do Cabo (África do Sul), Bariloche (Argentina), Kigali (Ruanda) e Marraquexe (Marrocos). Note-se que este guia publicado pela Forbes resulta de uma lista feita pela agência de viagens Ovation Travel Group's em função das vendas e preferências dos clientes.

+ As maiores atracções no Porto

+ As melhores vistas no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.