Pause Mito Play Burger: Mito lança pop-up de hambúrgueres

Os tempos são difíceis, é certo, mas o chef Pedro Braga não pára. Depois dos pop-ups com comida de rua, que foi fazendo ao longo de alguns meses no Mito, as atenções viram-se todas para os hambúrgueres.

Esta quinta-feira 12 nasce o Pause Mito Play Burger, uma fórmula criada para dar resposta à dificuldade em gerir stock e para evitar o desperdício, numa altura em que a restauração atravessa mais um momento de crise. "A duração do pop-up depende de vários factores, como a aceitação dos clientes e a evolução da pandemia", explica o chef à Time Out.

Em pouco mais de uma semana, testou o pão, os queijos e a carne — é 100% portuguesa, com uma boa percentagem de gordura, e vem do Talho Avenida, em Matosinhos, uma referência na área — e criou uma lista com sete hambúrgueres.

O New Classic, com brioche, carne, cheddar, maionese de alho negro, tomate, alface, cebola roxa e cornichon (9€), o Wild Mushroom, com brioche, carne, cheddar, cogumelos silvestres, maionese de alho negro, ovo e alface (12€), o Fried Chicken, com brioche, frango frito, coleslaw de couve roxa, maionese e cornichon (9€), e o Smoked Courgete, com hambúrguer de curgete com paprika fumada e maionese de sriracha e alho negro (10€) são algumas das possibilidades.

Os acompanhamentos, das batatas fritas (a partir de 1,50€) aos aros de cebola (2€), são à parte, assim como as entradas. Prove as novas asas de frango com molho BBQ (4,50€), a couve grelhada com maionese de alho negro e cebola frita (3,50€), ou atire-se a um dos clássicos do Mito, como os croquetes de boi velho (1,50€/unidade) ou as bolinhas de Berlim com creme de pata negra e bacon (2€).

À sobremesa não espere menos do que um brownie de chocolate com manteiga de amendoim (3,50€), uma cookie de dois chocolates, a sandes de chocolate com gelado de pistácio (ambas a 3€) e o imperdível sticky toffee pudding (4€), que já faz parte da mobília.

Para ajudar a empurrar, há vinhos naturais, sangrias, cocktails, cerveja e sidra. Quer seja para comer no restaurante, que também sofreu um makeover ao nível da decoração, para take-away ou para entregas, através de estafetas próprios ou Uber Eats.

Ao almoço, durante a semana, conte com um menu a 10€ que inclui bebida, batata e hambúrguer. Pode optar por qualquer um da carta (excepto o de cogumelos selvagens) ou pelo semanal, que será muitas vezes inspirado nos pratos mais pedidos dos menus de almoço do Mito.

Até ao fim do mês, devido às restrições de circulação ao fim-de-semana, o projecto vai funcionar todos os dias das 12.30 às 22.00 e ao sábado e domingo para take-away e entregas.

Em breve, e para que não morra de saudades, vai ser possível encomendar alguns dos pratos clássicos do menu, para comer no restaurante ou em casa (se quiser muito, até pode pedir ao chef para lá ir).



