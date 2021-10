Pavilhão Rosa Mota recebe festa de Halloween do NEOPOP

O maior festival nacional de música electrónica está a preparar uma festa no Porto para a noite de 31 de Outubro. O primeiro nome do cartaz já foi anunciado.

No dia em que foi anunciada a data e o local da festa de Halloween do NEOPOP, os primeiros bilhetes esgotaram em poucas horas, sem um único nome confirmado no cartaz. Mas este é daqueles eventos a que se pode ir à confiança. O NEOPOP, o maior festival nacional de música de dança, leva todos os anos a Viana do Castelo nomes que fazem parte da história e do futuro da música electrónica. O primeiro grande evento do grupo desde o início da pandemia vai ser uma festa de Halloween na Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota) e isso, por si só, promete.

Mas agora já há um nome no cartaz – Solomun é a primeira confirmação para a noite de 31 de Outubro. O DJ e produtor é uma das figuras de relevo da música house actual e vai ajudar a matar saudades de todas as noites perdidas na pandemia. Além de coleccionar prémios como DJ, Solomun fundou a editora Diynamic, é autor de várias remisturas e produções em nome próprio, e o seu set no Boiler Room é o segundo mais visto de sempre (destronado apenas pelo rei Carl Cox). Nos próximos tempos, são esperadas mais confirmações para esta noite de Halloween. Para já, os bilhetes custam 30€ e podem ser comprados na Ticketline.

Em 2022, o NEOPOP regressa a Viana do Castelo, de 10 a 13 de Agosto. O Forte de Santiago da Barra vai receber nomes como Ricardo Villalobos, Nina Kraviz, Josh Wink, Cobblestone Jazz, Paula Temple, Honey Dijon, Héctor Oaks, Richie Hawtin, Paco Osuna e The Blessed Madonna. Os bilhetes já estão à venda online.

