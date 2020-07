Pedro Lemos abre restaurante pop-up no Douro

O chef Pedro Lemos, com o estrelado restaurante homónimo na Foz, inaugura este sábado um restaurante pop-up no Douro, mais concretamente na Quinta do Bonfim da família Symington.

O Casa dos Ecos ficará aberto até meados de Novembro, com um menu centrado "no melhor dos produtos de época do Douro", como se lê em comunicado, confeccionado com recurso a algumas técnicas tradicionais, "incluindo a confecção em forno a lenha". Os pratos irão harmonizar com vinhos DOC e do Porto da Symington.

"Sempre senti que este espaço tinha potencial para ser um lugar único, onde as pessoas poderiam usufruir do melhor que o Douro tem para oferecer", referiu o chef.

O restaurante pop-up vai funcionar de terça-feira a domingo, das 12.00 às 21.00, e as reservas devem ser feitas através do site, do email info@casa-dos-ecos.com ou do telefone 93 545 2975.

