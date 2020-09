Peixe dá oficina de improvisação musical na Reitoria da Universidade do Porto

É uma referência da música portuense e, certamente, um exemplo para quem quer fazer vida do palco. Peixe, compositor e ex-guitarrista dos emblemáticos Ornatos Violeta, vai estar na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto para orientar uma masterclass de criatividade e improvisação musical, esta terça-feira, 22 de Setembro, das 15.00 às 19.30.

A iniciativa dirige-se a guitarristas e baixistas, independentemente do nível de experiência, que serão desafiados pelo formador a improvisar com recurso a técnicas e exercícios de improvisação e criatividade conjunta. Os participantes devem levar guitarra ou baixo eléctrico e respectivo amplificador, cabo e, se quiserem, pedais de efeitos.

A tarde de improviso conta, ainda, com o baterista António Serginho e está limitada a 25 pessoas. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia através deste formulário. O público poderá ver o produto final do trabalho realizado na oficina à noite, em mais uma sessão das Noites no Pátio do Museu. A entrada é livre.

