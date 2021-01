Pérgola da Foz vai ser totalmente requalificada

A Pérgola do Molhe, construída por volta de 1930, é uma das imagens mais emblemáticas da Foz do Douro. A proximidade do mar contribui para a degradação do betão armado, o que tem levado a autarquia a financiar obras de requalificação. Na próxima segunda-feira, a icónica estrutura da frente atlântica do Porto vai beneficiar de uma intervenção que prevê a reparação de toda a estrutura e balaustrada envolvente, anuncia o site do município.

Os trabalhos são assegurados pela empresa municipal GO Porto – Gestão e Obras, que vai proceder à reparação da estrutura em betão da Pérgola e de todo o varandim. Vai ser igualmente intervencionada toda a balaustrada envolvente, rampas e escadas de acesso às praias, desde o Jardim dos Ingleses até à Esplanada do Molhe.

Os trabalhos começam a 11 de Janeiro, sujeitos à ocorrência de condições meteorológicas favoráveis. O prazo de execução é de 140 dias, representando um investimento na ordem de 371 mil euros. A evolução da empreitada pode ser acompanhada através do site da GO Porto, bem como por intermédio da Linha de Obra 228 339 303.

