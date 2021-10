Perlim: o reino mágico do Natal está de volta em Dezembro

O maior parque temático de Natal do Norte do país regressa à Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira. Os bilhetes já estão à venda.

Depois de uma edição adiada, o Perlim está de volta para celebrar a época mais bonita do ano. Durante 23 dias, o parque temático vai enfeitar a Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira, entre os dias 1 e 30 de Dezembro. Para lá dos portões do Perlim, os miúdos e graúdos vão ter à sua espera vários divertimentos, jogos, teatro, música, exposições e guloseimas.

O parque vai estar aberto quase todos os dias de Dezembro (excepto nos dias 2, 3, 13, 14, 15, 24, 25 e 31), entre as 13.30 e as 19.00. Os bilhetes diários custam entre 6€ (3-12 anos e maiores de 65 anos) e 7€ (13-64 anos) nos dias da semana. Ao fim-de-semana, sobem para 7€ (3-12 anos e maiores de 65 anos) e 8€ (13-64 anos). A pulseira de acesso custa 12€ até 30 Novembro e depois passará a valer 15€. As crianças com menos de três anos não pagam entrada.

© DR O Perlim está de volta a Santa Maria da Feira

Esta aventura começou em 2008 com a vontade de estender as celebrações do Natal a toda a cidade de Santa Maria da Feira. A “Terra dos Sonhos”, como foi inicialmente baptizada, foi instalada na Quinta do Castelo para celebrar a quadra natalícia em família. De ano para ano, os divertimentos atraíram milhares de visitantes, transformando uma pequena iniciativa num espaço mágico, habitado por Perlim e Pimpim, os duendes gémeos que deram nome ao parque e que dão as boas-vindas a este reino de fantasia.

© DR Perlim e Pim Pim

"Sonhámos com muita emoção e as estrelas devolveram-nos a alegria: Perlim abre portas a 1 de Dezembro de 2021", lê-se no site oficial. "De 1 a 30 de Dezembro, os portões de Perlim despertam o lugar onde se inspira a magia e se multiplica a imaginação de todas as crianças, como quantas estrelas há no céu. Desejosos por voltar a enfeitar de sonho a época natalícia, o Perlim, a Pimpim, a Fada Piri e o Merlim preparam novas histórias, divertimentos infinitos e sorrisos luminosos. E esperam novos amigos na emblemática Quinta do Castelo."

Quinta do Castelo, Santa Maria da Feira. 1-30 Dezembro, 13.30-19.00. Bilhete diário 6-8€, pulseira de acesso 12-15€. 91 522 0811. info@perlim.pt

+ Cinco castelos para conhecer no Norte de Portugal

+ Novo livro de J. K. Rowling é uma história de Natal para toda a família

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal