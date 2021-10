Novo livro de J. K. Rowling é uma história de Natal para toda a família

J. K. Rowling tem um novo livro dedicado ao público infanto-juvenil. O Porquinho de Natal (17,90€), editado em Portugal pela Presença, fala-nos do amor de uma criança pelo seu brinquedo favorito, um porquinho de pelúcia que se perde durante a quadra festiva.

A narrativa decorre na véspera de Natal, depois de o protagonista Jack perder o boneco DP. Corajoso, o menino embarca pela mágica Terra dos Perdidos na companhia do Porquinho de Natal (o substituto de DP, que é muito irritante). Com a ajuda de uma Lancheira falante, uma Bússola corajosa e uma coisa com asas cha­mada Esperança, vão tentar salvar o melhor amigo que Jack alguma vez teve das garras do Perdedor, o terrível papa-brinquedos.

Editorial Presença O Porquinho de Natal, de J.K. Rowling

Com ilustrações do premiado Jim Field, responsável pelos desenhos de outros livros infantis de grande sucesso, como O Leão Que Temos Cá Dentro, também publicado pela Editorial Presença, O Porquinho de Natal promete fazer as delícias de toda a família.

Autora da popular saga de Harry Potter, J.K. Rowling regressou à escrita de obras infanto-juvenis no ano passado, com a publicação de O Ickabog (18,90€), um conto de fadas para pais e filhos sobre o poder da verdade, da esperança e da amizade.

