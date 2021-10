Restaurantes coreanos do Porto estão a recriar o jogo do biscoito de 'Squid Game'

Há dois restaurantes sul-coreanos no Porto que estão a fazer jogos com o doce tradicional "dalgona" – mas sem consequências macabras.

Squid Game, a série de que todos falam, é o maior lançamento de sempre da Netflix. A série sul-coreana estreou na plataforma de streaming há pouco mais de um mês e já foi vista por mais de 111 milhões de pessoas em todo o mundo. O drama distópico, criado por Hwang Dong-hyuk, imagina um mundo macabro onde as pessoas são colocadas contra as outras em desafios inspirados nos jogos infantis tradicionais. O vencedor ganha milhões em dinheiro – os jogadores que perdem são mortos.

Por todo o mundo, são vários os restaurantes, cafés e lojas que têm aproveitado o sucesso comercial de Squid Game para organizar versões mais inocentes dos jogos da série – ou seja, sem tiros nos miolos. O jogo mais adaptado tem por base o "dalgona", um doce tradicional coreano feito à base de açúcar e bicarbonato de sódio. No terceiro episódio da série, os participantes recebem uma caixa de lata com um desenho calcado neste biscoito. O desafio é esculpir na perfeição, com uma agulha, a forma do centro e retirá-la sem destruir o doce. Quem o partir, morre. Spoiler alert: há um truque para vencer o desafio e que envolve uma boa dose de lambidelas.

Os restaurantes sul-coreanos do Porto estão a vender este doce com desafios inspirados na série. No Ondo Korean Kitchen, cada biscoito custa 1€. Quem conseguir esculpir o desenho sem partir, não paga nada. “Comia muitas vezes dalgona com os meus amigos em frente à escola”, escreve a responsável pelo restaurante nas redes sociais. “Caso tenham sucesso, nós devolvemos o dinheiro.”

No Siktak, o jogo pode ser experimentado após o almoço ou jantar, com o custo de 5€ e o tempo limite de dez minutos. "Terá que escolher um cartão que o nosso staff disponibilizará, assim como uma agulha para utilizar no jogo. O desenho que terá que partir está indicado no verso do cartão e é aleatório. O objectivo é conseguir retirar a forma do desenho sem esta partir", anuncia o restaurante. "Se ganhar, tem direito a um cupão de desconto de 10% na próxima visita ao restaurante. Se perder, não precisa de ficar muito desanimado. Esperamos, ao menos, que se tenha divertido com esta experiência", acrescentam.

Ondo Korean Kitchen: Rua São Victor, 148 (Bonfim). Ter-Sáb 19.30-22.30.

Siktak: Rua dos Bragas, 346 (Cedofeita). Ter-Sáb 12.00-15.00 e 19.00-22.00.

+ Ondo Korean Kitchen: há bibimbap e frango frito no Bonfim

+ No Siktak comem-se pratos coreanos e aprendem-se ofícios

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal