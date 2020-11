O novo livro de J. K. Rowling tem ilustrações de crianças portuguesas

Chama-se O Ickabog, foi escrito por J. K. Rowling há mais de dez anos e é um conto de fadas para pais e filhos sobre o poder da verdade, da esperança e da amizade. A tradução em português, que foi partilhada online durante o confinamento e chegou às livrarias em formato físico esta semana, inclui 34 ilustrações das crianças vencedoras do concurso lançado pela Editorial Presença em Agosto.

Editorial Presença



Escrito para ser lido em voz alta, O Ickabog conta a história do reino de Cornucópia, governado pelo rei Fred, O Destemido, que aproveita o Dia da Petição para agradar a todos os súbditos. O último a chegar, um pastor das Terras Pantanosas, queixa-se do temível monstro Ickabog, uma personagem dos contos de fadas, usada para aterrorizar as crianças caso não se portassem bem.

As crianças responsáveis por ilustrar os 64 capítulos desta história têm entre sete e 12 anos e as suas obras de arte podem ser vistas não só no livro (à venda por 17,01€ no site da Editorial Presença) como nesta galeria online.

+ Nove novidades literárias para pais e filhos

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana