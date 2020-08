Editorial Presença convida crianças portuguesas a ilustrar o novo livro de J. K. Rowling

J. K. Rowling escreveu O Ickabog há mais de dez anos, para ler aos seus filhos mais novos na hora de deitar. Nunca pensou em partilhá-lo, mas acabou por decidir fazê-lo online, de forma gratuita, para ajudar a entreter pequenos e crescidos durante a pandemia. Agora, a autora convida as crianças de todo o mundo a participar num concurso de ilustração, para ganharem a oportunidade de ter o seu desenho na edição impressa dos respectivos países.

Em Portugal, a competição, a decorrer até 9 de Outubro, é promovida pela Editorial Presença, que prevê lançar a obra em Novembro. As ilustrações devem ser desenhadas em folha A4 e posição vertical e submetidas pelos encarregados de educação das crianças através de um formulário online. As inscrições vão ser posteriormente avaliadas por um júri, que terá em conta os seguintes critérios: idade da criança, criatividade, composição, uso da cor, comprimento da história, capacidade de execução e adaptabilidade para publicação.

O regulamento completo está disponível na versão portuguesa do site oficial da obra, onde a Editorial Presença, à semelhança do que foi feito com a edição em inglês, irá disponibilizar todos os capítulos durante as próximas semanas. Os primeiros cinco já se encontram online.

A par da possibilidade de terem os seus desenhos publicados, os vencedores vão receber uma cópia do livro de J. K. Rowling, assim como um cartão de presente, no valor de 30€, para usar em compras no site da Editorial Presença.

Escrito para ser lido em voz alta, O Ickabog conta a história do reino de Cornucópia, governado pelo rei Fred, O Destemido, que aproveita o Dia da Petição para agradar a todos os súbditos. O último a chegar, um pastor das Terras Pantanosas, queixa-se do temível monstro Ickabog, uma personagem dos contos de fadas, usada para aterrorizar as crianças caso não se portassem bem.

