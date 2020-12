Personalidades do Porto contam uma história de Natal por dia

O arqueólogo Joel Cleto leu “A manta do José” no Adventário

Num ano em que o Natal deve ser celebrado com as devidas distâncias, sem a habitual programação na cidade, as tradições continuam a ser cumpridas. A pensar sobretudo nos mais pequenos, foi criado o Adventário, uma casa-calendário com 24 histórias de Natal. Os vídeos são publicados todos os dias, sempre às 21.30, na página de Facebook da Ágora e depois também no YouTube.

Foram desafiadas 24 pessoas a ler uma história, que pode ou não ser natalícia, mas que será inspirada em sentimentos, símbolos ou memórias da época. São pessoas da cidade, umas mais conhecidas do que outras, mas todas com alguma ligação ao Porto.

Até à véspera de Natal haverá histórias interpretadas por figuras como os músicos Rui Reininho e Pedro Abrunhosa, o arqueólogo Joel Cleto, as escritoras Raquel Patriarca e Adélia Carvalho, a programadora Cristina Grande, o bailarino e coreógrafo Max Oliveira, a artista plástica Manuela Pimentel, a ilustradora Clara Não, a YouTuber Sofia Manuel (Tripeirinha), os comandantes do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e da Polícia Municipal do Porto, ou uma vendedora do Mercado Temporário do Bolhão.

O projecto foi desenvolvido pelo Bairro dos Livros, a convite da empresa municipal Ágora, com ilustração e animação de Alice Eça Guimarães e Jorge Ribeiro (Fleabag Frog). Todas as histórias terão interpretação em língua gestual portuguesa.

