Personalidades portuenses vão contar a história da Torre dos Clérigos online

Vão ser transmitidos, no Facebook e no YouTube, dez episódios com cerca de 15 minutos.

"Passo a Passo, Encontros com História" é o nome desta iniciativa online, que lhe vai dar a conhecer diferentes histórias sobre o monumento mais famoso da cidade do Porto, a Torre dos Clérigos.

Quem vai contar as histórias são dez personalidades portuenses, entre elas nomes como Joel Cleto, Germano Silva, Marco Brescia, Carla Felizardo e Esmeralda Paupério. Cada um vai ter direito a episódios de 15 minutos que vão ser transmitidos no Facebook e no YouTube.

Estas histórias vão ser contadas em diferentes quinta-feiras, entre Março e Agosto, sempre às 21.30, e vão abordar diferentes temáticas. Por exemplo, a Irmandade dos Clérigos, Nicolau Nasoni (arquitecto da torre e igreja), os sinos da Torre dos Clérigos, a intervenção de conservação e o restauro da colecção de pintura.

Pode consultar o programa completo no site oficial dos Clérigos. É também lá que estão disponíveis diferentes puzzles com imagens do monumento que pode montar virtualmente.

+ Oito atracções do Porto para visitar sem sair de casa

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana