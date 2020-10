Pinhais e Leitaria da Quinta do Paço lançam éclair salgado

As centenárias Pinhais e Leitaria da Quinta do Paço acabam de lançar um SnEclair comemorativo dos 100 anos das marcas, que são celebrados este ano. O 1920 é um éclair salgado feito com massa choux da Leitaria da Quinta do Paço e recheado com a sardinha em tomate da Pinhais, pimentos e azeitonas verdes.

Vai estar à venda a partir desta sexta-feira na loja da Leitaria da Quinta do Paço em Matosinhos, na Rua Brito Capelo, por 1,50€. Aos espaços do Mercado Bom Sucesso e Baixa, a novidade chega apenas nas próximas duas semanas.

"Este SnEclair é mais do que um novo produto. É uma homenagem a duas empresas nascidas em 1920 e que são exemplos de resiliência, valores familiares, tradição e qualidade. Tanto a Pinhais como a Leitaria da Quinta do Paço preservam as matérias-primas mais frescas e os métodos tradicionais para manterem a qualidade pela qual são reconhecidas – um património centenário, que resistiu a crises, sem nunca ceder à tentação de alterarem os seus processos de modo a aumentar o seu valor de negócios", afirma Patrícia Sousa, directora de marketing da Pinhais, em comunicado.

José Eduardo, CEO da Leitaria da Quinta do Paço, acrescenta que a parceria é feita entre "duas empresas centenárias de dois sectores fundamentais na sociedade portuguesa".

