Pinte uma tela de Van Gogh com um workshop da Lx Paint Porto

Se sempre quis reproduzir uma tela de um artista famoso, esta é a sua oportunidade. O Lx Paint, ateliê de pintura já presente em Lisboa que previa inaugurar novo espaço no Porto em Março, é mais um projecto a reinventar-se no formato digital para contornar o actual cenário de isolamento. Como já é habitual, propõe-se a orientar, passo a passo, a recriação de uma obra conhecida, desta vez em workshops online, marcados para 11 e 18 de Abril, entre as 16.00 e as 19.00.

A primeira sessão é dedicada a Primavera, de Graham Gercken, pintor australiano conhecido pelas paisagens deslumbrantes dos seus quadros. Na segunda sessão vai aprender a recriar a emblemática Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. Para participar, basta inscrever-se através do Facebook ou por email. Depois, receberá em casa um kit com uma tela de 60x73 cm, uma paleta, tintas e pincéis para poder pôr mãos à obra.

Os workshops são dados por um professor do projecto, que estará em videoconferência através do Zoom para explicar como fazer surgir uma obra de arte numa tela em branco. Podem participar miúdos e graúdos (incluindo crianças a partir dos dois anos, acompanhadas por um adulto). A lotação máxima é de cinco famílias por workshop.

Não é preciso ter experiência para fazer os workshops do Lx Paint Porto, apenas vontade de passar uma tarde divertida e relaxante em família que, depois, pode ficar registada para a posteridade na parede lá de casa. O workshop custa 55€ por pessoa e inclui, além das três horas de aprendizagem, o kit de materiais e a entrega no Porto, Matosinhos, Maia ou Vila Nova de Gaia. Para outros concelhos, podem acrescer portes de envio ao preço inicial.

