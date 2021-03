Piscina das Marés já poderá ser visitada em Maio

Inaugurada em 1966, a Piscina das Marés é uma das obras mais emblemáticas do arquitecto Álvaro Siza Vieira. Qualificada como Monumento Nacional desde 2011, destaca-se pela integração harmoniosa na paisagem da costa marítima, em Leça da Palmeira. Em 2019, a Câmara Municipal de Matosinhos deu início ao processo de requalificação do conjunto, estando a obra ainda em curso.

A autarquia anunciou esta sexta-feira que em Maio deste ano já será possível visitar a Piscina das Marés e admirar o resultado de "um profundo e minucioso trabalho de conservação, restauro e reabilitação". O equipamento estará em pleno funcionamento na próxima época balnear, se a evolução da pandemia o permitir.

© Câmara Municipal de Matosinhos As obras estão em curso

"A obra foi determinada em virtude da deterioração de vários elementos, como a estrutura do betão armado, o tanque principal da piscina e o sistema de filtração de água salgada", explica o comunicado. O arquitecto Álvaro Siza acompanhou a execução dos trabalhos e todas as suas especificidades. O processo contou com algumas adversidades, com impacto directo no prazo de execução da obra, nomeadamente os constrangimentos provocados pela pandemia e os efeitos das marés vivas e do mau tempo que se fez sentir.