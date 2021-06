Piscina das Marés reabre para visitas gratuitas

Inaugurada em 1966, a Piscina das Marés é uma das obras mais emblemáticas do arquitecto Álvaro Siza Vieira. Qualificada como Monumento Nacional desde 2011, destaca-se pela integração harmoniosa na paisagem da costa marítima, em Leça da Palmeira. Em 2019, a Câmara Municipal de Matosinhos deu início ao processo de requalificação do conjunto, devido à deterioração de vários elementos, como a estrutura do betão armado, o tanque principal da piscina e o sistema de filtração de água salgada.

Nos dias 12 e 13 de Junho, já poderá ver o resultado final de "um profundo e minucioso trabalho de conservação, restauro e reabilitação levado a cabo pela Câmara Municipal de Matosinhos", anuncia o município. A entrada será gratuita, mas não será possível a permanência no local ou a utilização dos tanques para banhos. O horário de visitas será das 10.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.00.

© Câmara Municipal de Matosinhos Piscina das Marés

O arquitecto matosinhense, galardoado com o Prémio Pritzker, assinou o projecto de reabilitação. Álvaro Siza acompanhou a execução dos trabalhos e todas as suas especificidades. O investimento, no valor de 1,3 milhões de euros, envolveu a instalação mecânica de bombas de captação e circulação, sistema de filtragem e tratamento da água, tubagens e infra-estruturas eléctricas.

Todos os edifícios foram reabilitados, assim como os tanques, com tratamento das superfícies de betão e madeiras. Foram ainda construídos novos balneários e foi aumentada a área de permanência ao ar livre.