Planetário do Porto leva toda a família ao espaço com programa semanal

Se procura um programa diferente para as férias escolares dos miúdos, só tem de se dirigir ao Planetário do Porto — Centro de Ciência Viva durante este mês. O espaço tutelado pela Universidade do Porto preparou um programa especial para os dias de Agosto, em que se incluem seis experiências imersivas, uma por cada dia da semana em que está aberto. Assim, as sessões decorrem de terça a domingo, sempre às 16.00.

A semana de actividades arranca com O Espantoso Telescópio, filme interactivo de 23 minutos em que dois adolescentes aprendem sobre a história e funcionamento do telescópio, assim como as descobertas de emblemáticos nomes como Galileu, Huygens, Newton ou Hubble. Já nos dias 19 e 26 de Agosto, quarta-feira, o público põe os olhos em Vida: Uma História Cósmica, produção de 26 minutos da California Academy of Sciences que “transporta a audiência numa viagem através dos tempos”, da altura em que “o Sol era recém-nascido” às “mudanças no nosso planeta”, refere a apresentação no site.

Segue-se, à quinta-feira, O Despertar da Era Espacial, uma reconstituição histórica dos “primeiros passos da humanidade no espaço”. Ao longo de 40 minutos, dá a conhecer as várias fases de teste, o lançamento do primeiro satélite artificial Sputnik-1 ou os protagonistas da exploração espacial. À sexta-feira, há uma sessão de cinema imersivo com O Sol, a nossa estrela, produzida pelo Observatório Europeu do Sul, que revela os segredos e curiosidades deste astro e apresenta imagens inéditas da sua superfície.

Aos sábados, a miudagem vai perceber que “andar com a cabeça na Lua até pode ter as suas vantagens” com o filme imersivo Vítor e Sofia vão à Lua, produzido pelo Planetário. Esta é a história de dois irmãos que foram ver um eclipse total do Sol com o pai ao parque e aproveitam a hora da sesta dele para seguir numa aventura até à Lua. Também da autoria do Planetário é Há formas no espaço, animação a pensar nos mais pequeninos (entre 3 e 7 anos), que viajam pelo Sistema Solar “com especial atenção à forma dos astros”.

As actividades têm uma lotação máxima de 26 pessoas e custam entre 3,50€ (criança, jovem e sénior) a 5€ (adulto). As crianças até dois anos não pagam. Os bilhetes podem ser comprados no Planetário (226 089 800 ou bilheteira@planetario.up.pt) ou através da BOL.

