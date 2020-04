Plano B lança programação online

Um dos bares pioneiros da movida portuense vai continuar a fazer-nos dançar de olhos fechados. Há sempre um Plano B – o clube portuense está de portas fechadas temporariamente, mas preparou uma programação online com conversas e DJ sets.

Todas a semanas, o Plano B vai transmitir conversas com personalidades de diferentes áreas, moderadas por Céline Valente. Esta semana falou-se sobre o estado actual da música portuguesa com Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), João Carvalho (Paredes de Coura/ Primavera Sound), David Bruno e Hugo Gomes (Sensible Soccers). Na próxima semana, os convidados serão Moullinex e Xinobi. Fique atento ao Instagram. É onde a acção acontece.

Esta sexta e sábado há sets em streaming. Na sexta 24, pode descobrir o mais recente projecto de Pixel82, The Grid. Trata-se de uma experiência sinestésica que move e estimula os vários sentidos, enquanto musicalmente transporta para o passado, presente e futuro da música do DJ e produtor portuense. No sábado 25, é a vez do DJ Sérgio Oliveira, que convida a dançar de olhos fechados. Para ver, ouvir e dançar no Facebook e Instagram.

