Plástico recolhido no rio Tinto vai ser transformado em máscaras reutilizáveis

A limpeza do rio foi a primeira de várias iniciativas de sensibilização e educação ambiental do Pavilhão da Água.

O Pavilhão da Água, enquanto Centro Azul da Bandeira Azul, acolhe e organiza diferentes actividades relacionadas com o meio ambiente e a sua preservação. No final do mês de Maio, foi feita uma acção de limpeza no rio Tinto – agora, todo o plástico que foi recolhido vai ser transformado em máscaras reutilizáveis.

Resíduos convertidos, ecossistemas protegidos é o nome da iniciativa – que esteve aberta à participação de todos e contou com a ajuda dos guarda-rios da Águas e Energia do Porto –, inserida no PVRLA – Plano de Valorização e Reabilitação das Linhas de Água do Município do Porto.

A tarefa de produzir as máscaras, compostas por 70% plástico reciclado, será da responsabilidade da Skizo, uma startup incubada na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Esta transformação serve como uma forma de alertar para eventuais anomalias nos leitos e margens do rio e incentivar à "economia circular".

O Pavilhão da Água tem como missão proteger os rios e ribeiras em contexto urbano e este projecto está inserido na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, que "pretende valorizar e proteger os recursos hídricos da cidade, reduzindo ainda a sua vulnerabilidade face aos efeitos das alterações climáticas através da identificação e priorização de medidas e investimentos", lê-se no portal municipal.

O PVRLA é financiado em 85% pelo Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, através dos EEA Grants – onde os países doadores (Islândia, Liechtenstein e Noruega) trabalham, em conjunto, para reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa.

