Plataforma oferece uma montra online para o comércio local

A pandemia de Covid-19 afectou profundamente as actividades comerciais, que se viram obrigadas a fechar portas ao público e a reinventar-se para garantir a sua sobrevivência. Mas nem tudo são más notícias. De forma a apoiar os comerciantes que nesta fase se vêem privados de dar continuidade aos seus negócios na loja física, a Dott lançou um programa para os ajudar.

Trata-se de uma plataforma online na qual vários fornecedores se inscrevem para vender os seus produtos. Quem aderir ao serviço até 30 de Abril, não terá custos associados, com uma isenção de 100% nas comissões para novos aderentes.

A iniciativa disponibiliza ainda aos comerciantes do Porto uma equipa disposta a ajudá-los, tanto no registo, como na criação de acessos ao backoffice operacional. Isto acontece através de uma colaboração do shopping digital – que trabalha com o catálogo e stocks dos seus membros para a apresentação dos produtos aos clientes através do ecrã – com o Pelouro de Economia, Comércio e Turismo da Câmara Municipal.

Interessado? Preencha o seguinte formulário. Em caso de dúvida, pode enviar um email para sales@dott.pt.

