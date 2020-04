Porta-Jazz de porta aberta no Dia Mundial do Jazz

No Dia Mundial do Jazz, a Porta-Jazz edita De Porta Aberta, disco gravado por 39 músicos em quarentena. A associação portuense promove ainda concertos online durante o dia.

A Porta-Jazz lançou o convite aos músicos em quarentena e a adesão foi massiva. De Porta Aberta é o novo álbum da associação, que reúne solos de 39 músicos fechados em casa em tempo de pandemia. O resultado é tão ecléctico quanto único e regista a visão dos artistas sobre este momento que vivemos, numa dicotomia que traduz os tempos de hoje – separados, mas ainda assim juntos.

Músicos como Demian Cabaud, João Mortágua, João Paulo Rosado, João Pedro Brandão, Miguel Ângelo, Pedro Melo Alves, Pedro Neves, Susana Santos Silva e Torbjorn Zetterberg contribuíram com os seus solos para a 61.ª edição do Carimbo Porta-Jazz. O álbum está disponível no site da Porta-Jazz por 10€. O valor das vendas reverte para os músicos e restantes profissionais envolvidos.

Também hoje, a Porta-Jazz vai estar presente na plataforma Play It Safe com uma selecção de música das 60 edições do Carimbo Porta-Jazz e concertos ao vivo de João Guimarães (16.00), Eurico Costa (17.00), Nuno Trocado (21.30) e José Pedro Coelho (22.30).

Durante o mês de Maio, serão lançados novos discos pelo Carimbo Porta-Jazz. Até lá, aproveite o dia de hoje para ouvir muita música, compre discos e siga o trabalho da associação portuense no Facebook, Instagram ou YouTube.

