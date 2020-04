Porto, a água da torneira é segura

Quem o garante é a empresa municipal Águas do Porto. Desde que o plano de contingência foi activado, o laboratório da empresa efectuou 940 análises à água de abastecimento público e o indicador de "água segura" é de 99,85%, atingindo praticamente os 100%.

No quadro da situação de pandemia da Covid-19, a Águas do Porto refere em comunicado que é "fundamental a manutenção do fornecimento de água segura nas torneiras". "Continuamos a garantir a segurança da água da torneira, mantendo o Plano de Controlo da Qualidade de Água e, de igual modo, controlando a qualidade da água nas condutas adutoras e em todas as condutas de ligação dos reservatórios à rede."

A empresa municipal vai continuar a assegurar os serviços essenciais, como o abastecimento de água, a drenagem de saneamento da cidade e o controlo analítico da água da torneira para consumo humano.

Os balcões da Águas do Porto estão encerrados ao público, mas os clientes podem continuar a contactar através dos canais digitais e dos serviços telefónicos. Foi criada uma linha de apoio, assente num chat online, no qual pode esclarecer dúvidas sobre pagamentos, leituras e contratação.

+ Leia a edição desta semana da Time In Portugal

+ Covid-19: O que mudou no tratamento do lixo e na reciclagem?

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.