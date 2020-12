Porto apoia comércio tradicional de rua com vales de desconto

Este ano não há Árvore de Natal no Porto, mas as verbas serão aplicadas a medidas suplementares para ajudar o comércio tradicional de rua nesta época natalícia.

O município do Porto anunciou que está a preparar medidas suplementares para apoiar o comércio tradicional de rua neste Natal, em parceria com a Associação de Comerciantes do Porto. A árvore de Natal, que habitualmente é erguida diante dos Paços do Concelho, não será montada este ano, mas a sua verba será aplicada nestas medidas impulsionadoras de consumo no comércio do Porto.

Entre as medidas estudadas para a época natalícia, será lançado “um conjunto de vouchers de desconto, que depois o comerciante redime junto da autarquia”, referiu Rui Moreira na reunião. Estes vales de consumo, que se repercutem em descontos directos para o cliente, vão abranger o comércio de rua com dimensão máxima até aos 250 metros quadrados.

A autarquia vai também lançar uma campanha de comunicação, de forma a sensibilizar as pessoas a comprarem as suas prendas de Natal no comércio tradicional de rua do Porto.

Na reunião desta segunda-feira foi também aprovada a isenção total da cobrança de taxas municipais aos estabelecimentos e agentes do tecido económico, comercial e empresarial da cidade, até Dezembro de 2021. O orçamento municipal para 2021 foi também aprovado, num total de 328,5 milhões de euros, o montante mais elevado de sempre.

