'Porto, Comércio com Segurança' é o novo documento para ajudar os comerciantes

Apoiar os comerciantes na reabertura, depois de várias semanas de portas fechadas por causa da Covid-19, é o objectivo do documento "Porto, Comércio com Segurança", elaborado pela Câmara Municipal. Trata-se de uma espécie de guia com todas as medidas que entram em vigor a partir desta segunda-feira, 4 de Maio.

Além de estar disponível online para consulta, não só para quem tenha um estabelecimento comercial mas também para qualquer cidadão, este guia escrito pelo pelouro de Economia, Turismo e Comércio, vai ser entregue aos comerciantes de rua durante a próxima semana.

"No documento, o município procura antecipar e prevenir comportamentos de risco dos cidadãos, entre os quais os comerciantes e seus colaboradores, agora que, com o fim do estado de emergência, pode eventualmente existir uma falsa percepção de segurança", lê-se no portal de notícias municipal.

Assim, o compêndio "Porto, Comércio com Segurança" dá a conhecer informações como o calendário de reabertura faseada do comércio, os cuidados a ter no que respeita, por exemplo, à higienização e limpeza dos espaços ou as diferentes normas exigidas a diferentes tipos de negócios, como queijarias ou lojas de roupa.

A autarquia acrescenta ainda que, para garantir que todas estas normas estão a ser cumpridas, assim como para "minimizar os possíveis efeitos negativos que a retoma da actividade comercial possa ter na recuperação da crise sanitária", vão ser levadas a cabo acções de fiscalização.

