Porto Design Biennale. A primeira edição chega em Setembro e já tem programação

De 19 de Setembro a 8 de Dezembro, a primeira edição da Porto Design Biennale vai dividir-se entre a Invicta e Matosinhos com conferências, exposições, workshops, performances e instalações. "Pensar o novo milénio e o lugar do design num quadro de mudança" é o grande objectivo da iniciativa promovida pelas Câmaras do Porto e Matosinhos e organizada pela esad-idea, Investigação em Design e Arte.

Com José Bártolo como curador-geral, a Porto Design Biennale vai contar com Itália como país convidado. Riccardo Dalisi - Imperfeição Perfeita, no MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia e Abitare Italia - Ícones do Design Italiano, no Palácio das Artes, são duas exposições para conhecer mais sobre o país convidado.

A programação não se fica por aqui. Há cerca de oito exposições para ver em diferentes locais (como a Biblioteca Pública Municipal, a Casa da Arquitectura ou a Galeria Municipal do Porto), três conferências (duas delas com performances integradas), uma festa para celebrar o design e um workshop dedicado a jovens curadores. Tudo isto durante o mês de Setembro, mas as actividades continuam até ao último mês do ano.

Além da sede, em Matosinhos, e das duas lojas, uma em Matosinhos, na Real Vinícola, e outra no Porto, no Palacete Viscondes Balsemão, pode consultar o programa completo no site da Porto Design Biennale.

+ Os melhores museus no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.