Porto Drag Festival está de volta ao Teatro Sá da Bandeira

A arte do transformismo vai subir ao palco do Teatro Sá da Bandeira a 19 de Dezembro. Os bilhetes para a 12.ª edição do Porto Drag Festival já estão à venda.

A 12.ª edição do festival internacional de transformismo do Porto vai decorrer no domingo, 19 de Dezembro, no Teatro Sá da Bandeira. Da autoria de Mário Carvalho (Café Lusitano), o Porto Drag Festival tem como objectivo principal mostrar a arte do transformismo, dando destaque aos artistas nacionais, mas também com convidados internacionais.

Nesta edição, as estrelas da noite serão, por ordem alfabética, Agatha Top, Alejandro e Naomy Beauty, Dyanne Star, Lily Prozac, Jessica Top, Nicolle Kinsky, Sarah Logan, Stefani Duvet, Susana Mastroianni, Vitor (Alcântara Dancers), Yra Top e Wanda Morelly. O festival começa às 21.30 e os bilhetes, entre 10€ e 17,50€, já estão à venda online.

.

"O transformismo em Portugal ainda é visto com algum preconceito. Com este festival, pretende-se também mostrar que há diferentes versões do transformismo (hoje mais conhecido internacionalmente como "drag") e que apenas um nome não reflecte a variedade e a complexidade desta arte, que por vezes toma contornos inesperados: performers que cantam ao vivo, artistas que apostam mais na produção, outros na irreverência e na ousadia de mostrarem corpos quase 'desenhados' a dedo, bem como ainda performers bailarinos com qualidades extraordinárias e fora do comum", lê-se na nota de apresentação do evento.

A primeira edição do Porto Drag Festival aconteceu em Junho de 2015. As primeiras dez edições realizaram-se sempre no Café Lusitano, tendo como director artístico Vítor Fernandes (1980-2021), artista que deu brilho a Natasha Semmynova. A 11.ª edição do festival, que teve lugar em Julho deste ano, foi uma celebração da sua vida.

Teatro Sá da Bandeira (Porto). 19 Dezembro (Dom) 21.30. 10€-17,50€

