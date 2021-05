Porto e Norte conquistam 37 distinções nos prémios Cinco Estrelas Regiões

O Porto e o Norte foram os destinos mais premiados, com 37 distinções, na mais recente edição dos prémios Cinco Estrelas Regiões. O vinho do Porto, a Fundação de Serralves, os Passadiços do Paiva, o Miradouro de São Leonardo da Galafura e as festas da Nossa Senhora da Agonia estão entre os destacados.

A região arrecadou prémios em todas as categorias a concurso. Por exemplo, no que diz respeito à gastronomia e produtos regionais, os destacados foram o vinho do Porto, o bacalhau à Braga, o pudim Abade de Priscos, a posta à mirandesa, o sarrabulho, as cristas de galo e a alheira.

Já na área do património, material e imaterial, foram distinguidos a Fundação de Serralves, o Bom Jesus, a Serra do Alvão e os artesanatos de renda de bilros, a louça preta de Bisalhães, a filigrana e o galo de Barcelos, numa lista em que foram também distinguidas as vilas do Gerês, de Rio de Onor, Vilarinho de Negrões e Arcos de Valdevez. A Romaria da Nossa Senhoria da Agonia foi eleita na categoria de "Festas e Romarias".

A categoria "Paisagens" premiou locais como os Passadiços do Paiva, o Miradouro da Fraga do Puio, o Miradouro de São Leonardo da Galafura, o Monte de Santa Luzia e o Trilho do Vinho do Porto. Algumas praias do Norte também foram destacadas, nomeadamente as praias fluviais do Azibo e das Azenhas, e as praias marítimas da Apúlia e do Senhor da Pedra. Ainda na temática da natureza, o Nature Water Park de Sabrosa foi galardoado na categoria de parque temático.

Os hotéis de enoturismo ou de turismo rural também tiveram a sua própria categoria e saíram vencedores espaços como o Douro Royal Valley, o Hotel Minho, os hotéis Moov, a Quinta de La Rosa e as Casas do Pousadouro.

Todos estes prémios são atribuídos através da votação dos portugueses que, ao longo de alguns meses, tiveram a oportunidade de avaliar mais 900 ícones nacionais, entre elementos culturais, recursos naturais, monumentos e património, aldeias, vilas, cidades e gastronomia. Caso tenha ficado curioso, pode consultar a lista completa de vencedores online.

