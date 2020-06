Porto Editora realiza 'Hora do Conto Infantil' aos domingos de manhã

Nada entretém a pequenada como uma boa história e a Porto Editora tem uma mão cheia delas para animar este mês. ‘A Hora do Conto Infantil’ acontece aos domingos a partir das 11.30, em directo no Facebook, e promete reunir toda a família em torno do ecrã.

A actriz Ana Lázaro vai dar a conhecer grandes aventuras da literatura infanto-juvenil e “histórias divertidas e emocionantes que vão captar a atenção de todos”. Além de dar asas à imaginação, as crianças podem ganhar o livro em questão através de um passatempo que decorre no final de cada sessão.

A iniciativa regressa depois do sucesso das edições de Abril (dedicada aos 50 anos de vida literária de Luísa Ducla Soares) e Maio. Os próximos momentos de leitura realizam-se a 21 e 28 de Junho. Aponte na agenda e tenha uma manhã de domingo diferente.

