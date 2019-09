Porto Fashion Week's Night Out: cerca de 50 lojas com brindes e promoções especiais

Descontos, ofertas e novidades vão tomar a cidade de assalto na próxima sexta-feira 27, a propósito da quinta edição da Porto Fashion Week's Night Out. Mesh Jewellery, Bae, Just, Kiko Ourivesarias, Panamar, Be Code e Ergovisão são algumas das cerca de 50 lojas onde vai poder comprar fora de horas, entre as 18.30 e as 23.30, enquanto decorre a iniciativa que, este ano, conta com a adesão de vários restaurantes. Estes irão criar menus especiais para a ocasião, aproveite.

Além das promoções, conte com pequenos espaços de cabeleireiro, maquilhagem e manicure, de acesso gratuito, para uma mudança de visual. Algumas lojas vão ainda oferecer vouchers, bebidas e sacos com brindes. Descontos flash, isto é, a redução de preços durante períodos limitados, e música ambiente serão igualmente responsáveis por dinamizar a iniciativa.

Depois das compras, a After Party acontece no Base, um dos bares mais populares da cidade. Entre as 23.30 e as 02.00, quem passar por lá vai encontrar “boa música e muito estilo” para comemorar aquela que se define como a “noite mais trendy da Invicta”, adianta a organização.

Para poder aproveitar tudo isto, à disposição dos participantes e de forma gratuita há um serviço de transporte entre os vários espaços aderentes. Conheça aqui todas as paragens. Boas compras.

