Porto Femme transmite cinema gratuito

A caminho da terceira edição, e com programação regular e itinerante desde 2017, o Porto Femme - Festival Internacional de Cinema organiza, esta quarta-feira 15, a primeira sessão do "Wednesday Night Fever". O ciclo de cinema gratuito em streaming vai passar, todas as quartas-feiras no Facebook, alguns filmes que fizeram parte das duas primeiras edições do festival. A iniciativa arranca às 22.30 com uma selecção de curtas-metragens de ficção, documentário e animação.

“Neste período de isolamento social, queremos continuar a inspirar-vos com as visões das nossas realizadoras”, lê-se numa publicação da organização. As primeiras sessões estão marcadas para 15 e 29 de Abril e resultam de uma parceria com a associação cultural Saco Azul e o Maus Hábitos, espaço que recebe as Femme Sessions, ciclos de cinema feminino, na última quarta-feira de cada mês.

Quer na programação regular, quer no festival anual, o Porto Femme dedica-se à divulgação e debate de filmes realizados por mulheres e sobre mulheres, de forma a aumentar a sua representação no mundo da sétima arte. Através de filmes, exposições, workshops e debates, o Porto Femme quer “educar e informar o público para as questões sociais e políticas que afectam as mulheres no mundo e dar voz aos feminismos, procurando abranger os vários grupos e lutas”.

+ Leia a edição desta semana da Time In Portugal

+ Com cinema fechado, Medeia disponibiliza três filmes por semana em streaming

+ Sete filmes para ver o mundo sem sair de casa

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.