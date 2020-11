Porto foi o município com maior “eficácia financeira” em 2019

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses atribuiu ao Porto a pontuação máxima de eficácia e eficiência financeira a nível nacional, com 1744 pontos.

Dos 308 concelhos de Portugal, foram 75 os que obtiveram um nível satisfatório de eficácia e eficiência financeira em 2019, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, apresentado esta terça-feira. No Anuário, citado pela Lusa, a pontuação máxima foi obtida pelo Porto, com 1744 pontos em 1900 possíveis.

Ao Porto (1744), seguem-se Lagoa (1681), no Algarve, e Arronches (1635), no distrito de Portalegre, autarquias que lideram as listas dos concelhos de grande, média e pequena dimensão, respectivamente.

A tabela classificativa contempla dez indicadores de avaliação referentes à eficácia e eficiência financeira: índice de liquidez, razão entre o resultado operacional (deduzido de amortizações e provisões) e os proveitos operacionais, peso passivo exigível no activo, passivo por habitante, taxa de cobertura financeira da despesa realizada no exercício, taxa de cobertura financeira da despesa realizada no exercício, grau de execução do saldo efectivo, índice de dívida total, índice de superavit e impostos directos por habitante.

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é um trabalho conjunto entre a OCC e o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

