O Porto é o melhor destino cultural do mundo em 2021

O Porto ocupa o primeiro lugar da lista “Best of the World 2021” da National Geographic Traveller UK como destino incontornável para os amantes de História e Cultura. A revista seleccionou as experiências absolutamente imperdíveis para 2021 e as duas margens do rio Douro estão em destaque.

Os editores da revista britânica, juntamente com editores de todo o mundo, escolheram os melhores destinos para o próximo ano, subdivididos em vários temas de interesse. Impulsionado pela introdução de voos low cost, o Porto chegou ao topo da tabela.

A cidade do Porto é associada a uma experiência rica em história e cultura. Os seus miradouros, a Ribeira, o Palácio da Bolsa e a Casa do Infante são mencionados pela publicação. Mas é na outra margem do Douro, em Vila Nova de Gaia, que surge o maior destaque.

O World of Wine, refere a revista, "é um empreendimento muito maior do que um simples museu do vinho", com seis museus autónomos que cobrem o universo do chocolate, moda, cortiça, recipientes para bebidas e a história da cidade, bem como a do vinho do Porto – além de espaços de restauração, comércio e uma escola de vinho.

No top da National Geographic surge também Conventry, no Reino Unido (2.º), Guam, nos EUA (3.º), Vitoria-Gasteiz, em Espanha (4.º), Tulsa, Oklahoma, nos EUA (5.º), Tonglu, na China (6.º), Pueblo Nations, New Mexico, nos EUA (7.º), e Gyeongju, na Coreia do Sul (8.º).

